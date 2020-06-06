Кудашов рассказал, что у него не получилось в работе со СКА

Бывший главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Алексей Кудашов рассказал, что ему не удалось во время работы с командой.

«Безусловно, получилось не всё. Мы скомканно начали сезон, первую половину не очень ровно прошли. Летом команда получила серьёзную нагрузку, у нас шла ротация, потребовалось время, чтобы всё устаканилось. Но к концу сезона СКА выдало продолжительную серию побед. Даже две их было, насколько помню», — приводит слова Кудашова РИА Новости.

48-летний специалист возглавил СКА перед сезоном-2019/20, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавирусной инфекции. Под его руководством команда одержала 44 победы в 62 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а в первом раунде плей-офф со счётом 4:0 взяла верх над «Витязем».

Ранее Кудашов признался, что ему предлагали остаться в СКА и сборной России.