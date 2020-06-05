Сёмин объявил о начале выпуска спортивной одежды

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что начал запуск спортивной одежды.

«Вместе с «Оловом» мы начинаем выпуск спортивной одежды, напоминающей о наших победах», — написал Сёмин в своём Instagram.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год, а также в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны. Он покинул команду 31 мая в связи с истечением срока контракта.

Ранее Сёмин обратился к болельщикам «Локомотива» после ухода из команды.