Семшов: в футбол играют для зрителей, их поддержка всегда приятна

Тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов высказался о предстоящем возобновлении чемпионата России по футболу.

Специалист отметил, что в 2020 году команды много тренировались и очень мало играли. Высказываясь о перспективах допуска болельщиков на стадионы, Семшов заметил, что в первую очередь необходимо заботиться о здоровье людей.

«Для того процента зрителей, которым разрешили посещать матчи, это станет отдушиной. Может быть, они переключатся на позитивный лад, несмотря на трудную ситуацию. До возобновления чемпионата есть ещё время, поэтому всё может измениться в любую сторону. Правительство будет принимать решение, пускать болельщиков или нет. Сказали, что где-то не будут их пускать, где-то будет 10%. Мы готовы ко всему, но хотелось бы играть с болельщиками. Футбол играется для зрителей. Их поддержка всегда приятна», — сказал Семшов в эфире программы «Все на Матч!».

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