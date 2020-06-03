Хоккеист «Каролины» Свечников пожертвовал 2,5 тыс. масок для детской организации

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников пожертвовал 2,5 тыс. масок для детской организации в округе Уэйк.

Об этом сообщает журналистка Сара Кив в своём Twitter.

Кроме того, спортсмен пожертвовал 25 канистр антисептика.

27 мая было объявлено, что регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён, а в плей-офф сыграют 24 команды с наибольшим процентом побед на момент остановки сезона.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России оказали помощь больницам Дагестана.