Хоккеист «Каролины» Свечников пожертвовал 2,5 тыс. масок для детской организации

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Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников пожертвовал 2,5 тыс. масок для детской организации в округе Уэйк.
Хоккеист «Каролины» Свечников пожертвовал 2,5 тыс. масок для детской организации
  • Reuters

Об этом сообщает журналистка Сара Кив в своём Twitter.

Кроме того, спортсмен пожертвовал 25 канистр антисептика. 

27 мая было объявлено, что регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён, а в плей-офф сыграют 24 команды с наибольшим процентом побед на момент остановки сезона. 

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной России оказали помощь больницам Дагестана.

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