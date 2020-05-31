В Red Bull считают, что Феттель может продолжить карьеру в Mercedes

Руководитель Red Bull Кристиан Хорнер считает, что Mercedes может пригласить в команду четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

«Себастьяну всё ещё тридцать с небольшим, он по-прежнему феноменально быстр. Возможно, что Mercedes всё-таки соблазнится мыслью и согласится получить головную боль от наличия в составе и Себастьяна, и Льюиса Хэмилтона. Было бы здорово, если бы мы все стали свидетелями чего-то подобного. С точки зрения команды это был бы очень сильный шаг. Себ отличный гонщик. Я уверен, что он будет много над всем этим думать, а мы желаем ему всего наилучшего», — цитирует Хорнера The Race.

За Mercedes также выступает шестикратный и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Ранее сообщалось, что в «Формуле-1» думают об эксперименте с реверсивным стартом.