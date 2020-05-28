Знарок сохранил пост главного тренера ХК «Спартак»

Короткая ссылка
В московском ХК «Спартак» назвали тренерский штаб на следующий сезон.
Знарок сохранил пост главного тренера ХК «Спартак»
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт клуба, Олег Знарок продолжит работу в качестве главного тренера команды. Ему будут помогать Харийс Витолиньш, Максим Соловьёв, Хассан Саид, Стефан Перссон, а также новый ассистент — Владимир Федосов.

В прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в таблице Западной конференции и проиграл «Динамо» (2—4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

Ранее Панарин рассказал о реакции Олега Знарка на новость о предложении его дочери.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить