Знарок сохранил пост главного тренера ХК «Спартак»

В московском ХК «Спартак» назвали тренерский штаб на следующий сезон.

Как сообщает официальный сайт клуба, Олег Знарок продолжит работу в качестве главного тренера команды. Ему будут помогать Харийс Витолиньш, Максим Соловьёв, Хассан Саид, Стефан Перссон, а также новый ассистент — Владимир Федосов.

В прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в таблице Западной конференции и проиграл «Динамо» (2—4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

Ранее Панарин рассказал о реакции Олега Знарка на новость о предложении его дочери.