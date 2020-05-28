Резцова считает, что российские биатлонистки могут не найти общий язык с Шашиловым

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова опасается, что не все представительницы сборной России смогут сработаться с новым старшим тренером команды Михаилом Шашиловым из-за его характера.
Резцова считает, что российские биатлонистки могут не найти общий язык с Шашиловым
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Я очень жалею, что на женскую команду не поставили Норицына. Я раньше работала с Шашиловым, он хороший специалист, но человек сложноватый. Норицын — лояльный и спокойный, половина команды была готова продолжить работать с ним, у них было взаимопонимание и доверие друг к другу. Михаил Викторович — несколько другой человек. Не знаю, как они будут находить общий язык. Проблем не будет у Мироновой — это её тренер. А что с остальными?» — цитирует Резцову ТАСС.

Михаил Шашилов сменит на посту старшего тренера сборной России Виталия Норицына, который продолжит карьеру в национальной команде Болгарии.

Ранее тренер по биатлону Владимир Королькевич заявил, что вернётся к разговору о допинге с президентом Союза биатлонистов России Владимиром Драчёвым.

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