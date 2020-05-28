Источник: Роналду может покинуть «Ювентус» после окончания сезона

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Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании текущего сезона.
Источник: Роналду может покинуть «Ювентус» после окончания сезона
  • Reuters

«Пока это можно отнести к слухам, однако данная информация поступает мне из разных источников, что заставляет уделить ей внимание. По окончании сезона пути Роналду и «Ювентуса» могут разойтись. Это то, что мне сказали. Повторюсь, пока это слухи. Посмотрим», — написал журналист Пьетро Бальцано в своём Twitter.

В нынешнем сезоне Роналду забил 21 мяч и отдал три голевых паса в 22 матчах итальянской Серии А. В остальных турнирах 35-летний футболист записал в свой актив четыре гола и одну результативную передачу в десяти встречах.

Ранее сообщалось, что Роналду попал футбольным мячом в баскетбольное кольцо.

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