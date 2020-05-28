Драчёв заявил о прекращении финансирования СБР основным спонсором
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- РИА Новости
По словам функционера, основной спонсор приостановил финансирование из-за нестабильной ситуации в СБР. При этом Драчёв выразил надежду, что «ситуация решаема».
«Спонсоры пусть и небольшие, но сейчас не до жиру. Элементарная работа с ними была завалена по банальной причине несдачи отчётов перед ними, ссор на ровном месте. Итог — финансирование СБР приостановлено, мы сейчас готовим всё это, принеся извинения с моей стороны», — цитирует главу СБР ТАСС.
Ранее сообщалось, что СБР передал на согласование в Минспорт список нового тренерского штаба сборной России.