Российский футболист Башкиров рассказал о тренировках в польском клубе

Российский футболист Евгений Башкиров рассказал, как тренируется в польском клубе «Заглембе» во время пандемии коронавируса.

«Все сдали тесты. Потом были группы сначала из четырёх, затем из шести человек. Распределили нас по всему дню. А дальше, когда лига определила дату возобновления чемпионата, стало ясно, что скоро будем работать все вместе, по возможности соблюдая дистанцию. Кстати, раздевалками и душевыми до сих пор не пользуемся», — цитирует Башкирова «Матч ТВ».

По его словам, футболисты переодеваются и разминаются у себя дома, а затем отправляются на тренировку. Он также отметил, что врач команды заранее заготавливает для каждого игрока отдельно бутылки с напитками.

Башкиров перешёл в «Заглембе» из казанского «Рубина» в зимнее межсезонье. До остановки сезона из-за коронавируса он успел провести за новую команду три матча. Чемпионат Польши возобновится 29 мая.

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