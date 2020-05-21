Спонсор Логинова: условная стоимость его бренда выросла

Предприниматель Сергей Колесников рассказал о сотрудничестве с российским биатлонистом Александром Логиновым.

«Я познакомился с его тренером Александром Касперовичем, который мне рассказал о Саше Логинове. Тогда он или стучался в сборную России, или только пришёл в команду. Не помню точно. Касперович сказал, что Логинов очень перспективный спортсмен. Мы заключили спонсорский контракт. Кажется, отношения сложились», — рассказал Колесников «Матч ТВ».

Предприниматель рассказал, что продолжал сотрудничество с Логиновым во время его двухлетней дисквалификации за допинг. Также он отметил, что на заключённые между ними соглашения не повлияла пандемия коронавируса.

«О снижении суммы для Саши речи точно не идёт. Когда мы заключали с ним контракт, он был кандидатом в сборную, теперь — топовый биатлонист. В экономическом смысле условная стоимость бренда «Саша Логинов», конечно же, выросла. Поэтому речь в данном случае может идти только об увеличении суммы контракта», — отметил Колесников.

Ранее стало известно, что Касперович достиг договорённости о работе в сборной Болгарии.