Фигуристка Забияко рассказала о сорванной из-за коронавируса свадьбе на Бора-Бора
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- РИА Новости
«На июнь у нас была запланирована свадьба на Бора-Бора. Её, конечно, пришлось перенести на неопределённый срок. Очень обидно, но ничего не поделаешь. Устроим праздник мечты, когда всё закончится», — приводит слова Забияко Sport24.
В феврале Забияко вместе со своим партнёром Александром Энбертом объявила о завершении спортивной карьеры.
Ранее спортсменка рассказала, почему не искала нового партнёра после травмы Энберта.