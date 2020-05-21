Фигуристка Забияко рассказала о сорванной из-за коронавируса свадьбе на Бора-Бора

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Бывшая российская фигуристка Наталья Забияко отменила свадьбу на острове Бора-Бора из-за пандемии коронавируса.
Фигуристка Забияко рассказала о сорванной из-за коронавируса свадьбе на Бора-Бора
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«На июнь у нас была запланирована свадьба на Бора-Бора. Её, конечно, пришлось перенести на неопределённый срок. Очень обидно, но ничего не поделаешь. Устроим праздник мечты, когда всё закончится», — приводит слова Забияко Sport24.

В феврале Забияко вместе со своим партнёром Александром Энбертом объявила о завершении спортивной карьеры.

Ранее спортсменка рассказала, почему не искала нового партнёра после травмы Энберта.

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