Фигуристка Забияко рассказала о сорванной из-за коронавируса свадьбе на Бора-Бора

Бывшая российская фигуристка Наталья Забияко отменила свадьбу на острове Бора-Бора из-за пандемии коронавируса.

«На июнь у нас была запланирована свадьба на Бора-Бора. Её, конечно, пришлось перенести на неопределённый срок. Очень обидно, но ничего не поделаешь. Устроим праздник мечты, когда всё закончится», — приводит слова Забияко Sport24.

В феврале Забияко вместе со своим партнёром Александром Энбертом объявила о завершении спортивной карьеры.

Ранее спортсменка рассказала, почему не искала нового партнёра после травмы Энберта.