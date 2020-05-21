Черчесов: сегодня планировали заезд на базу в Новогорске для подготовки к Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что по изначальным планам национальная команда должна была прибыть на базу в Новогорске 20 мая для подготовки к чемпионату Европы 2020 года.

«Сегодня планировали заезд на базу в Новогорске для подготовки к Евро-2020. Коронавирус перенёс наши планы на год», — написал Черчесов на своей странице в Instagram.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года должен был пройти с 12 июня по 12 июля, но его перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Матчи первенства планировалось провести на 12 стадионах 12 городов, находящихся в 11 государствах. При этом финал было запланировано провести на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не получил от властей Лондона и Амстердама гарантий готовности к проведению матчей чемпионата Европы, перенесённого с 2020 на 2021 год.