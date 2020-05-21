Вторая лига Франции по футболу будет расширена до 22 клубов

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В сезоне-2020/21 число команд — участниц второго по силе дивизиона чемпионата Франции по футболу будет увеличено с 20 до 22.
Вторая лига Франции по футболу будет расширена до 22 клубов
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Решение об увеличении числа участников Лиги 2 в следующем сезоне было принято генеральной ассамблеей LFP с помощью электронного голосования.

Причиной тому стало досрочное завершение сезона во Франции из-за пандемии коронавируса. В связи с этим Профессиональная футбольная лига Франции приняла решение, что ни одна из 20 команд не покинет Лигу 2 по итогам чемпионата, однако в него войдут два коллектива из третьей лиги. Ими стали «Дюнкерк» и «По».

Ранее сообщалось, что главный тренер французского «Марселя» Андре Виллаш-Боаш может покинуть свой пост.

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