Вторая лига Франции по футболу будет расширена до 22 клубов

В сезоне-2020/21 число команд — участниц второго по силе дивизиона чемпионата Франции по футболу будет увеличено с 20 до 22.

Об этом сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).

Решение об увеличении числа участников Лиги 2 в следующем сезоне было принято генеральной ассамблеей LFP с помощью электронного голосования.

Причиной тому стало досрочное завершение сезона во Франции из-за пандемии коронавируса. В связи с этим Профессиональная футбольная лига Франции приняла решение, что ни одна из 20 команд не покинет Лигу 2 по итогам чемпионата, однако в него войдут два коллектива из третьей лиги. Ими стали «Дюнкерк» и «По».

Ранее сообщалось, что главный тренер французского «Марселя» Андре Виллаш-Боаш может покинуть свой пост.