Роднина оценила возможность прекращения госфинансирования спорта в России

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о возможном прекращении государственного финансирования спорта в стране.
Роднина оценила возможность прекращения госфинансирования спорта в России
  • РИА Новости

«Профессиональный спорт должен сам зарабатывать, должны быть спонсоры. Поэтому он и называется профессиональным. Ни одно государство в мире профессиональный спорт не содержит. Посмотрите статистику, сколько та же «Барселона» зарабатывает на телевидении, рекламе, продуктах, которые она выпускает», — цитирует Роднину РБК.

По её словам, в настоящий момент спортсмены назвали себя профессионалами и получают высокие гонорары, но при этом не могут зарабатывать деньги для своих клубов. 

При этом она заметила, что необходимо проводить чёткую черту между профессиональным спортом и спортом высших достижений, так как там атлеты защищают честь своей страны, а не команды.

Ранее двукратный чемпион мира по фигурному катанию в танцах на льду Андрей Миненков высказался о конфликте своего бывшего тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.

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