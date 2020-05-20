Роднина оценила возможность прекращения госфинансирования спорта в России

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о возможном прекращении государственного финансирования спорта в стране.

«Профессиональный спорт должен сам зарабатывать, должны быть спонсоры. Поэтому он и называется профессиональным. Ни одно государство в мире профессиональный спорт не содержит. Посмотрите статистику, сколько та же «Барселона» зарабатывает на телевидении, рекламе, продуктах, которые она выпускает», — цитирует Роднину РБК.

По её словам, в настоящий момент спортсмены назвали себя профессионалами и получают высокие гонорары, но при этом не могут зарабатывать деньги для своих клубов.

При этом она заметила, что необходимо проводить чёткую черту между профессиональным спортом и спортом высших достижений, так как там атлеты защищают честь своей страны, а не команды.

Ранее двукратный чемпион мира по фигурному катанию в танцах на льду Андрей Миненков высказался о конфликте своего бывшего тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.