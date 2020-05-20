Жена Малафеева рассказала о проблемах старшей дочери

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Жена экс-вратаря сборной России по футболу Вячеслава Малафеева Екатерина рассказала о проблемах старшей дочери — 16-летней Ксении.
Жена Малафеева рассказала о проблемах старшей дочери
  • © malafeeva_ekaterina
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«Её постоянно колбасит переходный возраст, который очень сложно даётся нам и ей. Она тяжело справляется с буйством гормонов и периодически чудит так, что хочется прибить или сквозь землю провалиться», — написала Малафеева в Instagram. 

По её словам, дочь считает, что выросла и вправе решать всё сама. Женщина отметила, что они с супругом всегда дают детям возможность сделать выбор самостоятельно, а ошибки в данном случае могут стать бесценным опытом. 

В марте СМИ сообщили, что дочь Малафеева задержана по подозрению в продаже наркотиков.

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