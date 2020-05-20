Темнокожий хоккеист украинского происхождения рассказал о расизме в НХЛ

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Канадский хоккеист нигерийско-украинского происхождения Аким Алиу рассказал о расизме, с которым сталкивался в североамериканских лигах.
Темнокожий хоккеист украинского происхождения рассказал о расизме в НХЛ
  • РИА Новости

«Мои следующие несколько месяцев превратил в ад другой социопат-расист — Стив Дауни. Его сердце было буквально пропитано ненавистью. Посмотрев на меня, он увидел чёрного мальчика со странным акцентом и ненавидел меня по этой причине», — написал Алиу в колонке в The Player's Tribune.

Он также рассказал, как в период выступлений за «Уинсор Спитфайрз» один из партнёров в шутку выбил ему семь зубов клюшкой. По словам Алиу, он уже общался с руководителями НХЛ на тему расизма, и работа по решению данных проблем начата. 

Ранее переход Бобровского во «Флориду» вошёл в список неоправданных трансферов в НХЛ. 

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