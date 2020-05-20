Саенко рассказал, что Киркоров назвал ребёнка в честь его сына

Бывший полузащитник сборной России Иван Саенко рассказал, что знаменитый певец Филипп Киркоров назвал ребёнка в честь его сына.

«В 2010—2011 году был в Дубае вместе с семьёй, и он улетал в Москву. Он увидел моего старшего сына. Когда мы летели в самолёте, он сказал: «Вань, у меня будет ребёнок». И говорит: «Мартином назову». Я посмеялся: «Я тебе не верю». И потом у него ребёнок появился, он мне набрал и говорит: «Я ж тебе обещал», — объяснил Саенко в интервью YouTube-каналу «Поз и Кос».

Бывший футболист рассказал, что начал дружить с Киркоровым ещё после чемпионата Европы-2008. По его словам, с тех пор они регулярно находятся на связи.

Ранее экс-футболист «Спартака» Саенко рассказал, как принял решение о завершении карьеры.