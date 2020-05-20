Коста-Рика стала первой страной в Америке, в которой возобновился чемпионат по футболу

Коста-Рика первой из стран Северной и Южной Америки возобновила национальное футбольное первенство, приостановленное из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат страны стартовал во вторник при пустых трибунах, сообщает Reuters.

В рамках турнира запрещены объятия, а футболисты, оставшиеся в запасе, вынуждены находиться на трибунах, чтобы соблюдать социальную дистанцию. При этом командам разрешено делать по пять замен. Также в раздевалках проводят тщательную уборку.

Ранее глава УЕФА заявил, что пандемия не повлияет на запуск третьего еврокубкового турнира.