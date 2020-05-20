Коста-Рика стала первой страной в Америке, в которой возобновился чемпионат по футболу
- AFP
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Чемпионат страны стартовал во вторник при пустых трибунах, сообщает Reuters.
В рамках турнира запрещены объятия, а футболисты, оставшиеся в запасе, вынуждены находиться на трибунах, чтобы соблюдать социальную дистанцию. При этом командам разрешено делать по пять замен. Также в раздевалках проводят тщательную уборку.
Ранее глава УЕФА заявил, что пандемия не повлияет на запуск третьего еврокубкового турнира.