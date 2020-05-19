Чемпион ОИ-2016 Лесун рассказал о знакомстве с Лукашенко

Олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун рассказал, как познакомился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«После моей победы на Олимпийских играх в Рио Александру Григорьевичу доложили, что победил белорус, выступающий за Россию. Он потребовал подробности, почему я не выступал за Белоруссию. Все документы ему положили на стол. Лукашенко их изучил, после этого последовали выводы. Некоторые чиновники были уволены», — цитирует Лесуна «Советский спорт».

По его словам, после этого он познакомился с Лукашенко и президент пригласил его побеседовать, спросив затем, как он относится к Белоруссии.

«Как я могу относиться, если это моя родина? Спросил, не хочу ли я вернуться. Ответил, что пока не планирую. Но после окончания карьеры, видимо, вернусь. Я ведь лет в 12 стоял прямо за трибуной, на которой выступал Лукашенко. Держал флаг. Это был спортивный праздник в моём родном Борисове», — сказал Лесун.

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