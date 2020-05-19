Бестемьянова пожелала фигуристке Загитовой одержать верх над конкурентами в новом сезоне

Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова поздравила фигуристку Алину Загитову с прошедшим днём рождения.

«Хотела бы поздравить Алину с 18-летием. Желаю ей выдержать те нагрузки, которые придётся пройти, чтобы выиграть конкуренцию. Хочется видеть красивых женственных фигуристок иногда», — приводит слова Бестемьяновой «Собеседник».

Она также отметила, что ей не хочется, чтобы спортсменки заканчивали карьеру до наступления совершеннолетия.

В активе Загитовой золото Олимпиады-2018, а также победы на чемпионатах мира, Европы и в финале Гран-при. В декабре 2019 года фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка пожелала Загитовой рисковать и развиваться.