Бестемьянова пожелала фигуристке Загитовой одержать верх над конкурентами в новом сезоне

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Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова поздравила фигуристку Алину Загитову с прошедшим днём рождения.
Бестемьянова пожелала фигуристке Загитовой одержать верх над конкурентами в новом сезоне
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Хотела бы поздравить Алину с 18-летием. Желаю ей выдержать те нагрузки, которые придётся пройти, чтобы выиграть конкуренцию. Хочется видеть красивых женственных фигуристок иногда», — приводит слова Бестемьяновой «Собеседник».

Она также отметила, что ей не хочется, чтобы спортсменки заканчивали карьеру до наступления совершеннолетия.

В активе Загитовой золото Олимпиады-2018, а также победы на чемпионатах мира, Европы и в финале Гран-при. В декабре 2019 года фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка пожелала Загитовой рисковать и развиваться.

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