Минспорт утвердил порядок присвоения квалификационных категорий тренеров

Короткая ссылка
Министерство спорта России утвердило порядок и квалификационные требования к присвоению квалификационных категорий тренеров.
Минспорт утвердил порядок присвоения квалификационных категорий тренеров
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Минспорта, присвоение квалификационных категорий направлено на определение соответствия результата профессиональной деятельности тренеров квалификационным требованиям и проводится в целях повышения уровня профессионального мастерства и компетенции тренеров.

Отмечается, что это также позволит простимулировать тренеров, повысив им заработную плату, в зависимости от присвоенной категории.

Ранее сообщалось, что в Минспорте подвели итоги общественного обсуждения проекта «Стратегия-2030».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить