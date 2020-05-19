Минспорт утвердил порядок присвоения квалификационных категорий тренеров

Министерство спорта России утвердило порядок и квалификационные требования к присвоению квалификационных категорий тренеров.

Как сообщает пресс-служба Минспорта, присвоение квалификационных категорий направлено на определение соответствия результата профессиональной деятельности тренеров квалификационным требованиям и проводится в целях повышения уровня профессионального мастерства и компетенции тренеров.

Отмечается, что это также позволит простимулировать тренеров, повысив им заработную плату, в зависимости от присвоенной категории.

Ранее сообщалось, что в Минспорте подвели итоги общественного обсуждения проекта «Стратегия-2030».