Переход Бобровского во «Флориду» вошёл в список неоправданных трансферов в НХЛ

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Переход российского голкипера Сергея Бобровского из «Коламбус Блю Джекетс» во «Флорида Пантерз» вошёл в список не оправдавших ожиданий переходов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по версии портала BarDown.
Переход Бобровского во «Флориду» вошёл в список неоправданных трансферов в НХЛ
  • Reuters

Всего в список вошло шесть переходов, которые, по мнению издания, не стали успешными.

За 50 матчей в составе «Флориды» Бобровский в среднем пропускал 3,23 шайбы за игру, что является его худшим показателем за всю карьеру в НХЛ, при коэффициенте надёжности 0,900, который у него был ниже только в сезоне-2011/12.

Помимо перехода Бобровского, в список не оправдавших себя вошли переходы Луи Эрикссона в «Ванкувер Кэнакс», Кайла Окпосо в «Баффало Сэйбрз», Эндрю Лэдда и Джонни Бойчака в «Нью-Йорк Айлендерс», а также переход Брента Сибрука в «Чикаго Блэкхоукс».

Ранее сообщалось, что Sportsnet назвал Свечникова самым прогрессирующим игроком НХЛ.

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