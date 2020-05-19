Переход Бобровского во «Флориду» вошёл в список неоправданных трансферов в НХЛ

Переход российского голкипера Сергея Бобровского из «Коламбус Блю Джекетс» во «Флорида Пантерз» вошёл в список не оправдавших ожиданий переходов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по версии портала BarDown.

Всего в список вошло шесть переходов, которые, по мнению издания, не стали успешными.

За 50 матчей в составе «Флориды» Бобровский в среднем пропускал 3,23 шайбы за игру, что является его худшим показателем за всю карьеру в НХЛ, при коэффициенте надёжности 0,900, который у него был ниже только в сезоне-2011/12.

Помимо перехода Бобровского, в список не оправдавших себя вошли переходы Луи Эрикссона в «Ванкувер Кэнакс», Кайла Окпосо в «Баффало Сэйбрз», Эндрю Лэдда и Джонни Бойчака в «Нью-Йорк Айлендерс», а также переход Брента Сибрука в «Чикаго Блэкхоукс».

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