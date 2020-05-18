Экс-тренер «Анжи» Адиев сравнил ситуацию с коронавирусом в Чечне и Дагестане

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Бывший главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев, который ныне возглавляет футбольный клуб «Чайка» из села Песчанокопского Ростовской области, сравнил ситуацию с коронавирусом в Чечне и Дагестане.
Экс-тренер «Анжи» Адиев сравнил ситуацию с коронавирусом в Чечне и Дагестане
  • Reuters

«В данный момент я нахожусь в Чечне, в Грозном. У нас тут более благоприятная обстановка. Люди в самоизоляции, но уже начинаются некоторые послабления. У нас вообще карантинные меры были одними из самых жёстких в стране. Считаю, они себя оправдали. А по поводу Дагестана мои друзья говорят: «В больницах очень много заражённых», — цитирует специалиста «Советский спорт».

Он отметил, что на улицы Махачкалы до сих пор выходит много людей и он не знает, как к этому относиться. В Чечне же, по его словам, люди смотрят в будущее с оптимизмом.

«Развлекательные заведения и рестораны у нас закрыли раньше, чем в Москве. А вот Дагестан продолжал жить обычной жизнью. С мерами там запоздали», — подчеркнул Адиев.

Недавно президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Дагестане и поручил подготовить план по её преодолению в этой республике. 

Ранее боец смешанного стиля Ислам Махачев, выступающий в UFC, рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане.

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