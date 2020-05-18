Махачев о ситуации с коронавирусом в Дагестане: картина очень страшная

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев, выступающий в UFC, рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане.

«К сожалению, очень много заражённых. В начале люди у нас не верили этому всему, не соблюдали никаких мер, гуляли, выходили на улицы. В итоге очень много заболевших везде», — сказал Махачев в эфире в Instagram-аккаунте Gorilla Energy Fighting.

По его словам, больше всего проблем в связи с пандемией возникает в сельской местности, так как там медицина развита слабее, чем в городах.

«Картина очень страшная. Просто людям не хватает мест в больницах. Не хватает медикаментов, даже элементарных средств защиты для врачей и людей», — добавил Махачев.

Недавно президент России Владимир Путин назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Дагестане и поручил подготовить план по преодолению ситуации с коронавирусом в этой республике.

Ранее глава Fight Nights Global высказался о проблемах с коронавирусом в Дагестане.