Тренер Фергюсона рассказал, как боец воспринял поражение от Гэтжи
- Reuters
«Я вчера разговаривал с Тони, он сказал, что его выступление никак не связано с повторной сгонкой веса. Джастин просто провёл потрясающий бой», — цитирует специалиста Allboxing.
По его словам, Фергюсон уже реабилитировался после поединка и вернулся к тренировкам.
«Он сказал: «Сейчас все в мире финансово пострадали. Я вышел и заработал кучу денег, обеспечил семью. Я потерпел техническое поражение, но победил в жизни. Так что я победил. Я готов вернуться», — сказал Браво.
9 мая Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на турнире UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Ранее тренер Фергюсона Рашад Холлоуэй выразил мнение, что его подопечному необходим отдых от спорта.