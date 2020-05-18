Тренер Фергюсона рассказал, как боец воспринял поражение от Гэтжи

Эдди Браво, тренер американского бойца смешанного стиля Тони Фергюсона, рассказал, как его подопечный воспринял поражение от соотечественника Джастина Гэтжи.

«Я вчера разговаривал с Тони, он сказал, что его выступление никак не связано с повторной сгонкой веса. Джастин просто провёл потрясающий бой», — цитирует специалиста Allboxing.

По его словам, Фергюсон уже реабилитировался после поединка и вернулся к тренировкам.

«Он сказал: «Сейчас все в мире финансово пострадали. Я вышел и заработал кучу денег, обеспечил семью. Я потерпел техническое поражение, но победил в жизни. Так что я победил. Я готов вернуться», — сказал Браво.

9 мая Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на турнире UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее тренер Фергюсона Рашад Холлоуэй выразил мнение, что его подопечному необходим отдых от спорта.