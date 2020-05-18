Тренер Фергюсона рассказал, как боец воспринял поражение от Гэтжи

Короткая ссылка
Эдди Браво, тренер американского бойца смешанного стиля Тони Фергюсона, рассказал, как его подопечный воспринял поражение от соотечественника Джастина Гэтжи.
Тренер Фергюсона рассказал, как боец воспринял поражение от Гэтжи
  • Reuters

«Я вчера разговаривал с Тони, он сказал, что его выступление никак не связано с повторной сгонкой веса. Джастин просто провёл потрясающий бой», — цитирует специалиста Allboxing.

По его словам, Фергюсон уже реабилитировался после поединка и вернулся к тренировкам.

«Он сказал: «Сейчас все в мире финансово пострадали. Я вышел и заработал кучу денег, обеспечил семью. Я потерпел техническое поражение, но победил в жизни. Так что я победил. Я готов вернуться», — сказал Браво.

9 мая Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на турнире UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. 

Ранее тренер Фергюсона Рашад Холлоуэй выразил мнение, что его подопечному необходим отдых от спорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить