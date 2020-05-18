Клуб из Южной Кореи обвинили в использовании на трибунах секс-кукол

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Южнокорейский футбольный клуб «Сеул» извинился за размещение секс-кукол на трибунах во время матчей.
Клуб из Южной Кореи обвинили в использовании на трибунах секс-кукол
  • Reuters

«Мы искренне сожалеем о том, что вызвали глубокую обеспокоенность у болельщиков. Мы с самого начала говорили, что они не имеют никакого отношения к секс-игрушкам», — приводит заявление клуба AFP

Во время матчей «Сеула» на пустых трибунах появились секс-куклы, рассаженные в соответствии с правилами социальной дистанции.

При этом некоторые из них были одеты в футболки с символикой магазина секс-игрушек. Другие держали в руках рекламные плакаты с символикой этого магазина. 

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