Клуб из Южной Кореи обвинили в использовании на трибунах секс-кукол
- Reuters
«Мы искренне сожалеем о том, что вызвали глубокую обеспокоенность у болельщиков. Мы с самого начала говорили, что они не имеют никакого отношения к секс-игрушкам», — приводит заявление клуба AFP.
Во время матчей «Сеула» на пустых трибунах появились секс-куклы, рассаженные в соответствии с правилами социальной дистанции.
При этом некоторые из них были одеты в футболки с символикой магазина секс-игрушек. Другие держали в руках рекламные плакаты с символикой этого магазина.
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