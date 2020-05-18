Тарасова выступила за поднятие возрастного ценза в женском катании

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что одобряет идею введения нового возрастного ценза в женском одиночном катании

«Положительно отношусь к идее ввести более жёсткий возрастной ценз. Но ненамного. Сейчас во взрослые переходят в 15 лет, я бы сделала — в 17. Или 18. И тогда у нас всё было бы обеспечено — даже если бы новые правила ввели сейчас. У нас есть выдающиеся фигуристки, которые этому цензу соответствуют, — и Женя Медведева, и Алина Загитова, и Лиза Туктамышева. Мы могли бы тремя девочками выигрывать турниры для спортсменок старше 18 лет и другими тремя — младше 18», — цитирует Тарасову «Спорт-экспресс».

Во время последнего финала Гран-при весь подиум заняли россиянки — 16-летние Алёна Косторная и Анна Щербакова и 15-летняя Александра Трусова.

Ранее Шахрай заявил, что Трусова докатается до 17 лет и уйдёт.

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