Чисора считает, что Владимир Кличко способен успешно вернуться в бокс

Короткая ссылка
Британский боксёр-тяжеловес Дерек Чисора заявил, что экс-чемпион мира по четырём версиям Владимир Кличко находится в отличной форме.
Чисора считает, что Владимир Кличко способен успешно вернуться в бокс
  • © РИА Новости

«Владимир находится в отличной форме. Не знаю, почему он решил завершить карьеру. Он проиграл поединки только Фьюри и Джошуа. Думаю, если бы он решил вернуться, то смог бы поднять шум и многих нокаутировать», — цитирует британца Boxingscene.

Последний бой в карьере Кличко провёл в 2017 году, проиграв техническим нокаутом Энтони Джошуа.

Ранее украинская журналистка призвала Усика ответить на вызов на бой от борца Грицая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить