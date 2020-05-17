Чисора считает, что Владимир Кличко способен успешно вернуться в бокс
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«Владимир находится в отличной форме. Не знаю, почему он решил завершить карьеру. Он проиграл поединки только Фьюри и Джошуа. Думаю, если бы он решил вернуться, то смог бы поднять шум и многих нокаутировать», — цитирует британца Boxingscene.
Последний бой в карьере Кличко провёл в 2017 году, проиграв техническим нокаутом Энтони Джошуа.
Ранее украинская журналистка призвала Усика ответить на вызов на бой от борца Грицая.