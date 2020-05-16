Тарасова — о Тутберидзе: она уникум

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о российском тренере Этери Тутберидзе.

«Она уникум. Скоро уже заканчивается второй десяток лет, как она работает. Это самый расцвет. Она многому научилась, у неё хорошие условия. А когда второй каток построят, то будут ещё лучше. У неё очень сильная и правильно подобранная тренерская команда, прекрасный отбор. Она работает много часов, не уходя со льда. Я это понимаю, сама работала по 12 часов. Она на льду проводит жизнь. Её жизнь — там. У неё есть цель — быть лучшей, выигрывать всегда. А когда профессия становится твоей жизнью, у тебя не может не получиться. Ну не может!» — заявила Тарасова «Спорт-Экспрессу».

Ранее Тарасова рассказала об отношениях с Тутберидзе.