Друг Нурмагомедова вспомнил конфликт с Нэйтом Диасом

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев, друг чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о конфликте с американцем Нэйтом Диасом.
Друг Нурмагомедова вспомнил конфликт с Нэйтом Диасом
  • РИА Новости

«Никакой стычки не было, он просто проходил мимо. Он с поднятыми руками прошёл сзади нас, я посмотрел назад на случай, если он что-то сделает. Он отошёл метров на десять и ни с того ни с сего начал пальцы показывать. Почувствовал, видимо, безопасную дистанцию. А там уже все налетели, в том числе охрана, не дав к нему подойти», — цитирует Махачева ТАСС. 

Стычки между Диасом и командой Нурмагомедова происходили в 2015 и 2019 годах.

Ранее глава UFC заявил, что Нурмагомедов сейчас опустошён из-за ситуации с отцом.

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