Друг Нурмагомедова вспомнил конфликт с Нэйтом Диасом
- РИА Новости
«Никакой стычки не было, он просто проходил мимо. Он с поднятыми руками прошёл сзади нас, я посмотрел назад на случай, если он что-то сделает. Он отошёл метров на десять и ни с того ни с сего начал пальцы показывать. Почувствовал, видимо, безопасную дистанцию. А там уже все налетели, в том числе охрана, не дав к нему подойти», — цитирует Махачева ТАСС.
Стычки между Диасом и командой Нурмагомедова происходили в 2015 и 2019 годах.
Ранее глава UFC заявил, что Нурмагомедов сейчас опустошён из-за ситуации с отцом.