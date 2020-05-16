Друг Нурмагомедова вспомнил конфликт с Нэйтом Диасом

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев, друг чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о конфликте с американцем Нэйтом Диасом.

«Никакой стычки не было, он просто проходил мимо. Он с поднятыми руками прошёл сзади нас, я посмотрел назад на случай, если он что-то сделает. Он отошёл метров на десять и ни с того ни с сего начал пальцы показывать. Почувствовал, видимо, безопасную дистанцию. А там уже все налетели, в том числе охрана, не дав к нему подойти», — цитирует Махачева ТАСС.

Стычки между Диасом и командой Нурмагомедова происходили в 2015 и 2019 годах.

Ранее глава UFC заявил, что Нурмагомедов сейчас опустошён из-за ситуации с отцом.