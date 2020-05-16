Игроков в американский футбол разыскивают в связи с вооружённым ограблением

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Игроки в американский футбол — Деандре Бейкер из «Нью-Йорк Джайантс» и Квинтон Данбэр из «Сиэтл Сихокс» — разыскиваются полицией США по подозрению в совершении вооружённого налёта.
Игроков в американский футбол разыскивают в связи с вооружённым ограблением
  • Reuters

На странице полиции Мирамара, штат Флорида, в Twitter сообщается о выдаче ордера на арест обоих. Ограбление произошло ещё 13 мая, когда Бейкер и Данбэр находились в гостях. В какой-то момент первый из них достал оружие, а второй вместе с неустановленным лицом начал забирать деньги у собравшихся. Добычей спортсменов стали $12 тыс. наличными и ценные вещи на сумму примерно вдвое больше. Место преступления они покинули на автомобилях.

Ранее сообщалось, что футболиста «Тоттенхэма» Алли избили и ограбили во время игры на бильярде.

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