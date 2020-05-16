Экс-футболист «Анжи» Лахиялов рассказал, как в команде были шокированы зарплатой Жиркова

Бывший нападающий махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов вспомнил о времени, когда клубом владел бизнесмен Сулейман Керимов.

«Керимов нас пригласил поужинать в ресторан. Он сам сидел во главе стола. Вокруг него элита, первый ряд. А мы, русскоговорящие, — чуть поодаль. Тут вдруг началось — «пик-пик-пик», пришла зарплата. Настроение у всех было прекрасное — а тут вообще взлетело», — цитирует Лахиялова «Спорт-Экспресс».

По его словам, рядом с дагестанскими игроками сидел Юрий Жирков и одноклубники попросили защитника показать, какая сумма пришла ему.

«Мы в шоке были, когда увидели эти нули! Сначала в себя не могли прийти. Потом чуть опомнились — и тут дошло, что это всего лишь за полмесяца», — рассказал Лахиялов.

Жирков выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год. На данный момент он играет за петербургский «Зенит».

Ранее полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил, что не считает, что футболисты получают слишком большие гонорары.