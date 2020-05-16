Тихонов: если «Ростов» пробьётся в ЛЧ, лидеры не покинут команду

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» и «Енисея» Андрей Тихонов предположил, что ждёт «Ростов» после окончания сезона.
Тихонов: если «Ростов» пробьётся в ЛЧ, лидеры не покинут команду

«Если «Ростов» пробьётся в групповой этап Лиги чемпионов, не думаю, что лидеры покинут команду. А кто должен уйти? Матиас Норманн, Эльдор Шомуродов? Думаю, они не откажутся от возможности поиграть в таком турнире. Плюс, клуб получит серьёзные деньги от УЕФА. По факту они заработают те средства, которые могли бы выручить на продаже ведущих игроков», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Тихонов оценил шансы «Ростова» и «Краснодара» на попадание в Лигу чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить