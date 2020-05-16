Тихонов: если «Ростов» пробьётся в ЛЧ, лидеры не покинут команду
«Если «Ростов» пробьётся в групповой этап Лиги чемпионов, не думаю, что лидеры покинут команду. А кто должен уйти? Матиас Норманн, Эльдор Шомуродов? Думаю, они не откажутся от возможности поиграть в таком турнире. Плюс, клуб получит серьёзные деньги от УЕФА. По факту они заработают те средства, которые могли бы выручить на продаже ведущих игроков», — заявил специалист в интервью RT.
Ранее Тихонов оценил шансы «Ростова» и «Краснодара» на попадание в Лигу чемпионов.