Фигуристка Радионова о скандале с сыном Плющенко: обидно, что пострадал ребёнок

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Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года Елена Радионова прокомментировала скандал вокруг Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Фигуристка Радионова о скандале с сыном Плющенко: обидно, что пострадал ребёнок
  • РИА Новости

«Хочется поддержать Яну с Женей, потому что я знаю Сашу Плющенко. Мы с ним этой зимой вместе катались на шоу. Он абсолютно позитивный и хороший парень, трудяга. Поэтому то, что написали СМИ, — очень некрасиво с их стороны. Конечно, из-за карантина люди уже не знают, откуда брать информацию, что придумывать. Но очень обидно, что из-за этого пострадал маленький ребёнок совершенно ни за что», — цитирует Радионову «Спорт24».

По словам известной фигуристки, информация, изложенная в статье про сына Евгения Плющенко, «не лезет ни в какие рамки». Радионова выразила мнение, что некоторые средства массовой информации чувствуют свою безнаказанность и пишут, что пожелают.

Ранее певица Валерия поддержала семью Плющенко в связи со скандалом вокруг их сына.

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