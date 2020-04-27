Касаткина с помощью фотографии показала своё отношение к 2020 году

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Известная российская теннисистка Дарья Касаткина пошутила на тему коронавируса.

В своём аккаунте в Instagram спортсменка выложила кадр из собственного видеоинтервью 2008 года, во время которого она случайно оттопырила средний палец, что можно интерпретировать как неприличный жест.

«Мой ответ 2020 году», — подписала Касаткина свой пост на английском языке.

Ранее сообщалось, что Сафин раскритиковал российских теннисных тренеров.

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