Касаткина с помощью фотографии показала своё отношение к 2020 году

Известная российская теннисистка Дарья Касаткина пошутила на тему коронавируса.

В своём аккаунте в Instagram спортсменка выложила кадр из собственного видеоинтервью 2008 года, во время которого она случайно оттопырила средний палец, что можно интерпретировать как неприличный жест.

«Мой ответ 2020 году», — подписала Касаткина свой пост на английском языке.

Ранее сообщалось, что Сафин раскритиковал российских теннисных тренеров.