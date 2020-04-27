Касаткина с помощью фотографии показала своё отношение к 2020 году
В своём аккаунте в Instagram спортсменка выложила кадр из собственного видеоинтервью 2008 года, во время которого она случайно оттопырила средний палец, что можно интерпретировать как неприличный жест.
«Мой ответ 2020 году», — подписала Касаткина свой пост на английском языке.
My answer to 2020🙂 #DD #2008 pic.twitter.com/0Awl1FBwAC— Daria Kasatkina (@DKasatkina) April 25, 2020
Ранее сообщалось, что Сафин раскритиковал российских теннисных тренеров.