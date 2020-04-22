Карасёв не опасается, что футбольные судьи потеряют форму во время карантина

Российский футбольный судья Сергей Карасёв выразил мнение, что приостановка сезона из-за пандемии коронавируса не сильно скажется на физических кондициях его коллег.

По словам известного арбитра, все судьи стараются поддерживать форму самостоятельно.

«Если объявят о возобновлении сезона в июне или июле, всё равно это будет чуть заранее, чтобы футболисты вошли в игровые кондиции. У нас тоже будет время, когда мы все выйдем и наберём беговые кондиции. Младшему ребёнку шесть лет, мы с ним тренируемся, потому что он с сентября пошёл в спортшколу. Сейчас возможности заниматься нет, но всё, что я знаю, ему объясняю. На участке есть спортивная площадка, есть ворота, фишки — занимаемся», — сказал Карасёв в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что защитник «Челси» оплатил питание берлинским медикам.