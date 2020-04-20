Медведев: всем клубам будет тяжело играть без зрителей

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказал мнение, что всем командам будет тяжело, если оставшиеся туры Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут без зрителей.

«Играть без зрителей будет тяжело для всех. Особенно для тех клубов, у которых высокая посещаемость. Но с чего-то надо начинать. Если придётся начинать без зрителей — начнём без зрителей. Будем надеяться, что ситуация будет улучшаться и постепенно можно будет привлекать болельщиков на матчи», — приводит слова Медведева РИА Новости.

РПЛ, как и большинство мировых футбольных чемпионатов, была приостановлена из-за коронавируса. На момент остановки было сыграно 22 из 30 туров.

Ранее сообщалось, что РПЛ не исключает доигровку сезона при пустых трибунах.