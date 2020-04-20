Матерацци рассказал, как на коленях просил Роналдо остаться в «Интере»

Бывший защитник миланского «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци поделился воспоминаниями о переходе легендарного бразильского форварда Роналдо в мадридский «Реал»

«Могу сказать одну вещь: Роналдо хотел бы вернуться к нам. Я точно это знаю. Он даже не хотел уходить в 2002-м. Я стоял перед ним на коленях в раздевалке и просил остаться, но он ответил: «Нет. Либо я, либо Эктор Купер». И тогда я понял, что он уйдёт», — приводит слова Матерацци Football Italia.

Матерации провёл в «Интере» значительную часть своей карьеры — с 2001 по 2011 годы. Роналдо играл на нерадзурри с 1997 по 2002 год.

Ранее сообщалось, что Матерацци выставил на аукцион футболку, в которой получил удар от Зидана в финале ЧМ-2006.