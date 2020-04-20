Заразившийся коронавирусом Дибала рассказал о самочувствии

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Форвард туринского «Ювентуса» Пауло Дибала, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём самочувствии.
Заразившийся коронавирусом Дибала рассказал о самочувствии
  • Reuters

«У меня всё хорошо, гораздо лучше, потому что прошло много времени с тех пор, как я и моя девушка Ориана заразились. Теперь здесь ничего не поделаешь, мы остаёмся дома, потому что пока не можем выходить в Италии. Нам весело, мы найдём, чем заняться. И мы всё время тренируемся», — приводит слова Дибалы La Gazzetta Dello Sport.

Дибала стал одним из первых профессиональных футболистов, заразившимся коронавирусом.

Ранее сообщалось, что футболисты и тренеры «Ромы» отказались от зарплаты за четыре месяца.

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