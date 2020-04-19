Шарапова рассказала, как отметила день рождения

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Пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова рассказала, как отметила свой 33-й день рождения.
Шарапова рассказала, как отметила день рождения
  • РИА Новости

Об этом российская теннисистка написала в социальной сети Instagram, отметив, что для неё «дни рождения остаются самыми лучшими». По словам Шараповой, вечером она направилась в пляжный домик к друзьям, но с ними не удалось побеседовать и обняться. 

«Глядя на волны, загадала желание, после чего мы направились обратно. Напевая Red Hot Chili Peppers, мы съели по кусочку медового торта, который мы испекли вместе с мамой», — рассказала спортсменка, признавшись, что до настоящего дня ей не разрешали есть настоящий торт.

Также теннисистка выразила благодарность за подаренные ей на день рождения воздушные шарики.

Шарапова является самой титулованный российской теннисисткой. На её счёту две победы на «Ролан Гаррос» и по одной на Открытом чемпионате Австралии, «Уимблдоне» и US Open.

Ранее российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась мнением о бывшей первой ракетке мира Марии Шараповой.

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