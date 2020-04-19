Олейник сравнил перспективу выступления на «Бойцовском острове UFC» с видеоигрой

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алексей Олейник прокомментировал анонс открытия «Бойцовского острова» на одном из частных островов.
Олейник сравнил перспективу выступления на «Бойцовском острове UFC» с видеоигрой
  • РИА Новости

«Выступить там было бы очень круто. Интересно совместить мистические моменты с настоящим спортом. Бойцовский остров у меня сразу вызывает ассоциации с Mortal Combat. Я думаю, что UFC — единственная организация, которая могла бы себе это позволить. Её представители всегда были родоначальниками необычных идей, а все остальные в мире лишь повторяли за ними. Верю, что и в этом случае UFC сможет стать законодателем мод», — цитирует Олейника News.ru.

Следующий бой россиянина должен состояться 9 мая. Соперником станет бразильский боец Фабрисио Вердум.

Ранее Олейник заявил, что в поединке бойцы UFC больше рискуют, чем при заражении коронавирусом.

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