Боец Маликов: Тактаров говорит о вещах, в которых крайне некомпетентен

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Российский боец смешанных единоборств Магомед Маликов прокомментировал высказывания победителя турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олега Тактарова в адрес действующего чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Боец Маликов: Тактаров говорит о вещах, в которых крайне некомпетентен
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«Я иногда вижу его высказывания в адрес тех или иных кавказцев, определённых ситуаций. Человеку с мировым именем, особенно если он первый российский чемпион UFC, так вести себя не подобает. Его это не красит. Мы же видим чемпионов старой школы — Александра Карелина или Фёдора Емельяненко. Даже если их провоцировать, то мы от них не услышим оскорблений других людей. Ваххабит или не ваххабит — в этих вопросах Олег крайне некомпетентен. Хотел бы, чтобы он образумился. Его мнение ценно в вопросах, правильно человек сделал болевой приём или нет», — цитирует Маликова «Спорт-Экспресс».

Обсуждая вопрос, кто является первым российским чемпионом UFC, Тактаров назвал Нурмагомедова «ваххабитом из Цумадинского района». Хабиб родом из Цумадинского района Дагестана.

Ранее боец UFC Эмеев заявил, что Тактаров позволяет себе очень много лишнего. 

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