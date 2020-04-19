Тотти признался, почему завершил футбольную карьеру в 2017 году

Прославленный итальянский футболист Франческо Тотти раскрыл причину завершения карьеры в 2017 году.

По словам легенды «Ромы», его не устроила роль запасного в родном клубе, за взрослую команду которого он выступал с 1992 года. Тотти заметил, что три года назад находился в хорошей физической форме и не собирался завершать карьеру, несмотря на 40-летний возраст.

«Я не просил непременно ставить меня в основной состав, но если я не уступал другим, то почему мне не давали играть? Ноги моей не будет в «Роме», пока ситуация не изменится», — приводит слова Тотти Football Italia.

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