Жена Овечкина опубликовала фото с сыном и нарвалась на комплименты
«20 месяцев», — подписала снимок она.
Подписчики страницы Шубской положительно оценили пост.
«Прекрасные! Какой же Саша счастливый человек!», — написал один из них.
«Какая вы красивая. А Сынуля копия папы», — добавила другая.
«Пусть ничего и никогда не разочарует вашу красивую жизнь. Хоть на картинке можно любоваться, как всем надо жить», — отметил ещё один пользователь.
Ранее сообщалось, что НХЛ представила документальный фильм об Овечкине.