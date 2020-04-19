Жена Овечкина опубликовала фото с сыном и нарвалась на комплименты

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Анастасия Шубская, супруга звезды НХЛ Александра Овечкина, опубликовала в Instagram фото с сыном.

«20 месяцев», — подписала снимок она.

Подписчики страницы Шубской положительно оценили пост.

«Прекрасные! Какой же Саша счастливый человек!», — написал один из них.

«Какая вы красивая. А Сынуля копия папы», — добавила другая.

«Пусть ничего и никогда не разочарует вашу красивую жизнь. Хоть на картинке можно любоваться, как всем надо жить», — отметил ещё один пользователь.

Ранее сообщалось, что НХЛ представила документальный фильм об Овечкине.

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