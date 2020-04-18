Трёхкратный олимпийский чемпион Сайтиев: орехи, мёд, сон — вот допинг
Знаменитый в прошлом борец прокомментировал заявление Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, о том, что допингом для его сына являются мёд, орехи и икра.
«Орехи, мёд, хорошее питание, правильная организация дня, хороший сон — вот допинг. Так как большинство команды было из Дагестана, в икре недостатка не было. Особенно когда гоняешь вес, белковая икра хорошо восстанавливает силы», — цитирует Сайтиева ТАСС.
Ранее сообщалось, что Минспорт продолжит строительство спортивных объектов, несмотря на пандемию.