В «Мордовии» опровергли слухи о снятии клуба с сезона ФНЛ из-за пандемии
- РИА Новости
«Пока мы никуда не собираемся. Ждём, как будут обстоять дела после коронавируса. Есть ли внутри клуба разговоры о снятии с ФНЛ? Если бы хотели, могли бы и сняться, но мы хотим играть», — цитирует Левина Sport24.
ФНЛ, как и большинство турниров в Европе, была приостановлена из-за пандемии коронавируса.
После 27 туров «Мордовия» занимает последнее место в ФНЛ, набрав 19 очков.
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