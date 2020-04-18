В «Мордовии» опровергли слухи о снятии клуба с сезона ФНЛ из-за пандемии

Директор саранской «Мордовии» Николай Левин опроверг слух о снятии клуба с розыгрыша Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из-за финансовых проблем в связи с пандемией коронавируса.

«Пока мы никуда не собираемся. Ждём, как будут обстоять дела после коронавируса. Есть ли внутри клуба разговоры о снятии с ФНЛ? Если бы хотели, могли бы и сняться, но мы хотим играть», — цитирует Левина Sport24.

ФНЛ, как и большинство турниров в Европе, была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

После 27 туров «Мордовия» занимает последнее место в ФНЛ, набрав 19 очков.

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