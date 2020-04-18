Тедеско заявил, что горд быть тренером «Спартака»
- РИА Новости
«Спартак» — это большой клуб с богатой историей. У нас были и взлёты, и падения, но этот клуб ничто не остановит! Сейчас мы отмечаем 98-й день рождения. Я горд быть вашим тренером, и, надеюсь, мы скоро увидимся», — сказал Тедеско на видео, опубликованном в Instagram-аккаунте красно-белых.
Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года. После 22 туров «Спартак» занимает восьмое место в Российской премьер-лиге, набрав 28 очков.
Ранее Массимо Каррера поздравил «Спартак» с 98-летием.