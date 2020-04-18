Боец UFC Эмеев: Тактаров позволяет себе очень много лишнего

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Российский боец смешанного стиля Рамазан Эмеев прокомментировал высказывание в адрес чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова со стороны экс-обладателя титула организации Олега Тактарова.
Боец UFC Эмеев: Тактаров позволяет себе очень много лишнего
  • © Reinaldo Reginato/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«В последнее время я замечаю, что Тактаров неровно дышит к Хабибу. Я думаю, ему, скорее всего, внимания не хватает, не хочет, чтобы его забыли. А так — мы все бои Тактарова смотрели в те времена, в молодые годы, очень интересно было», — цитирует Эмеева «Спорт-Экспресс».

По его словам, ему сложно оценивать, Тактаров или Нурмагомедов является первым российским чемпионом UFC, но он отметил, что оба бойца много побеждали. Он также подчеркнул, что с уважением относится к Тактарову. 

«А как человек, он очень много лишнего себе позволяет. Это некрасиво с его стороны, он взрослый мужик, за ним вся страна смотрит, его многие уважают. Я лично его уважаю. Я с ним не знаком. При встрече я не знаю, что ему сказать. Но к старшим нужно с уважением относиться», — добавил Эмеев.

Ранее Тактаров объяснил, почему считает первым российским чемпионом UFC себя, а не Нурмагомедова.

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