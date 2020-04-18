Агент албанского вратаря прокомментировал интерес российских клубов

Агент Дениз Уйсаль, представляющий интересы албанского вратаря турецкого клуба «Менеменспор» Гентиана Сельмани, заявил, что игрок открыт к предложениям из России.

«У Сельмани ещё год контракта с «Менеменспором». Некоторые клубы действительно интересуются им, в том числе клубы из России, Первой турецкой лиги и Серии А. Но из-за коронавируса мы не можем сказать ничего конкретного. Мы примем во внимание все предложения и будем вместе решать с Сельмани, где продолжать карьеру. Мы хотим принять наилучшее решение, так как он является игроком молодёжной сборной. Мы открыты к предложениям из России, потому что РПЛ — сильный чемпионат», — цитирует Уйсаля Sport24.

К Сельмани приписывают интерес «Спартака» и «Краснодара». Футболист выступает во втором турецком дивизионе.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Краснодар» интересуются вратарём молодёжной сборной Албании Сельмани.