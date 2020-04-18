Агент албанского вратаря прокомментировал интерес российских клубов

Короткая ссылка
Агент Дениз Уйсаль, представляющий интересы албанского вратаря турецкого клуба «Менеменспор» Гентиана Сельмани, заявил, что игрок открыт к предложениям из России.
Агент албанского вратаря прокомментировал интерес российских клубов
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«У Сельмани ещё год контракта с «Менеменспором». Некоторые клубы действительно интересуются им, в том числе клубы из России, Первой турецкой лиги и Серии А. Но из-за коронавируса мы не можем сказать ничего конкретного. Мы примем во внимание все предложения и будем вместе решать с Сельмани, где продолжать карьеру. Мы хотим принять наилучшее решение, так как он является игроком молодёжной сборной. Мы открыты к предложениям из России, потому что РПЛ — сильный чемпионат», — цитирует Уйсаля Sport24.

К Сельмани приписывают интерес «Спартака» и «Краснодара». Футболист выступает во втором турецком дивизионе.

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Краснодар» интересуются вратарём молодёжной сборной Албании Сельмани.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить